«Пишут, что я должен умереть». Усик рассказал о гневных сообщениях от россиян

30 января, 15:41
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Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион супертяжелого веса по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик рассказал, что получает гневные сообщения от россиян после того, как осудил вторжение РФ в Украину.

Боксер рассказал, что получает от россиян сообщения, в которых они желают ему смерти, сообщает RFI.

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"Россияне так больны, что до них невозможно достучаться. Мне массово пишут, что я плохой, что я невежлив и что я должен умереть. Больных нужно лечить, пусть там лечатся", — сказал Усик.

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Ранее Усик обратился к россиянам и посоветовал вспомнить, что произошло с Гитлером.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Россия Бокс Александр Усик

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