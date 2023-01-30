«Пишут, что я должен умереть». Усик рассказал о гневных сообщениях от россиян 30 января, 15:41 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион супертяжелого веса по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик рассказал, что получает гневные сообщения от россиян после того, как осудил вторжение РФ в Украину.

Боксер рассказал, что получает от россиян сообщения, в которых они желают ему смерти, сообщает RFI.

"Россияне так больны, что до них невозможно достучаться. Мне массово пишут, что я плохой, что я невежлив и что я должен умереть. Больных нужно лечить, пусть там лечатся", — сказал Усик.

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Ранее Усик обратился к россиянам и посоветовал вспомнить, что произошло с Гитлером.

