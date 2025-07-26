«Почему он хочет нас убить?»: Усик рассказал о реакции своих детей на начало полномасштабной войны
Александр Усик — украинский боксер (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24−0, 15 КО) признался, что сначала не смог объяснить своим детям, почему Россия начала полномасштабную войну против Украины.
Об этом он сказал в интервью иностранным журналистам.
«Было тяжело. Мои дети спрашивали меня: Почему? Почему он хочет нас убить? А у меня не было ответов. А теперь у меня есть ответ. Потому что они больны. Просто больны», — рассказал Усик на Ютуб канале Mail Sport Boxing.
Отметим, что Александр Усик вместе со своей женой Екатериной воспитывают четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.
Напомним, в июле украинец снова стал абсолютом в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа. После боя Александр посвятил свою победу ВСУ.
Сообщалось, что Усик рискует потерять статус абсолютного чемпиона мира.