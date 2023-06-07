«Буду боксировать почти дома». Александр Усик признался, как появилась идея провести бой с Дюбуа в Польше 7 июня, 16:22 Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, который сразится против братанца летом этого года, рассказал, почему выбрал местом для поединка польский Вроцлав.

По словам Усика, это было их совместное решение с Александром Красюком, который является промоутером боксера.

«Я очень рад. Когда мы с Александром Красюком общались о том, где мы будем проводить следующий бой, и у него, и у меня была мысль о Польше, поэтому я обрадовался».

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Александр также добавил, что в Польше очень много украинцев, которые придут его поддержать в поединке против Дюбуа.

«Это очень близко от дома, здесь много украинцев. Поляки поддерживают нас. Есть много людей, которые приехали жить в Польшу, женились на поляках или полячках и живут. Это круто. Я буду боксировать практически дома.

Когда в Кракове был матч футбольной сборной Украины с Уэльсом, на трибунах были только польские и украинские флаги. Все, больше никаких флагов не было, было очень много украинцев. Если у нас все получится, я думаю, много моих соотечественников и поляков придут на стадион", — сказал Усик KOLOSEUM.

Отметим, что украинский боксер отказался драться с супертяжеловесом Деонтеем Уайлдером.

Также известны гонорары Усика и Дюбуа за поединок, который должен состояться в августе 2023-го года в Польше.

Ранее сообщалось, что Усик пригрозил президенту России.