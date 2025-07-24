20 июля Александр Усик снова стал абсолютом в королевском дивизионе (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Президент Всемирной боксерской организации Густаво Оливьери сообщил, что на этой неделе состоится заседание комитета WBO, на котором будет принято решение о судьбе чемпионского пояса Александра Усика (24−0, 15 КО).

Дело в том, что абсолютный чемпион мира в хэвивейте ранее должен был провести обязательную защиту против новозеландца Джозефа Паркера (36−3, 24 КО). Однако украинцу разрешили отсрочить этот поединок ради проведения объединительного боя против Даниэля Дюбуа.

По данным World Boxing News, если Усик не проведет защиту титула против Паркера, то он рискует потерять титул WBO.

«Важно помнить, что Усик — невероятный боксер, образцовый человек и талант нашего поколения. Для нас большая честь иметь такого чемпиона мира, как Усик. И на ринге, и за его пределами. На этой неделе мы соберемся, чтобы определить дальнейшую судьбу пояса WBO. Вы узнаете о нашем окончательном решении», — рассказал Оливьери.

Отметим, что похожая ситуация уже случалась после первого боя Александра с британцем Тайсоном Фьюри. Тогда украинец ради проведения реванша с Цыганским королем отказался защищать пояс IBF и потерял статус абсолюта в хевивейте.

Кстати, после победы Усика над Дюбуа в реванше Паркер поднялся на ринг и вызвал украинца на бой. Александр ответил, что сейчас просто хочет отдохнуть.

Ранее мы писали, на каком месте Усик в рейтинге лучших боксеров мира от ESPN.