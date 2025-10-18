«Ничего не сделает»: экс-чемпион мира рассказал, что Усик рискует потерять все свои титулы

18 октября, 15:23
Александр Усик — непобедимый абсолют в хевивейте (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик — непобедимый абсолют в хевивейте (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA Пол Малиньяджи поделился мыслями относительно будущего Александра Усика (24−0, 15 КО).

Об этом американец рассказал на подкасте с бывшим боксером Карлом Фрочем.

«Кто я такой, чтобы указывать взрослому человеку с титулами? По моему мнению, он выступал прекрасно и сейчас ему уже нечего достигать. Ничто уже не сделает его величественнее. Кто-то может сказать, что он лучше Али. Кто-то будет призывать работать, чтобы превзойти Мухаммеда, но он ничего не сделает, чтобы убедить их.

Продолжая выступления ты рискуешь стать старым за одну ночь, позволить себя избить и тогда ты убедишь людей — ты не самый великий. Я никто, чтобы говорить взрослому мужчине что делать, но я бы на его месте завершил карьеру", — рассказал Малиньяджи.

Напомним, Усик в июле нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее WBO обязала украинского абсолюта следующим встретиться с победителем боя Паркера и Уордли без каких-либо промежуточных поединков.

Недавно Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.

