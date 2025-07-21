«Нас бы посадили за убийство»: в команде Усика назвали идеальный вариант для боя с обидчиком Майка Тайсона

Эгис Климас, менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24−0, 15 КО), высказался о будущем своего клиента.

Климас рассказал, что украинский боксер заслужил денежный бой.

«Мы еще не решили, но должны все взвесить. Сейчас все хотят кусок Александра. Все хотят титул абсолютного чемпиона. Когда ты показываешь миру лучшую версию себя, ты оказываешься в такой ситуации. Все хотят этого. Увидим.

Слушайте, он уже добился в этом спорте всего, что только можно. Думаю, сейчас был бы подходящий момент для хорошего гонорара".

Менеджер подтвердил, что соперником Усика может стать Джейк Пол, однако бой точно не будет проведен по правилам бокса.

«Если мы говорим о Джейке Поле, то это уже не о боксе, иначе нас бы посадили за убийство. Нельзя ставить Джейка Пола и Александра Усика на один ринг в боксерском поединке — это нереально. И Александр никогда на это не согласится.

Но, конечно, если учесть, что Джейк Пол занимался борьбой, и говорят, что он был хорошим борцом в юности, знает, как сражаться — тогда ММА была бы идеальным вариантом", — приводит слова Климаса Boxing King Media.

Отметим, что Джейк в своей карьере побеждал легендарного Майка Тайсона.

Напомним, что блогер призвал Усика провести бой по правилам ММА.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира раскритиковал Джейка Пола и выбрал соперника для украинца.