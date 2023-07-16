«Его очень боятся». Александр Усик рассказал, кто из боксеров навевает наибольший страх в супертяжелом весе 16 июля, 14:13 Александр Усик (Фото:Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что именно он вызывает большой страх у других боксеров в дивизионе.

По словам Усика, ему не нужно пугать, чтобы его боялись, потому что соперники и так это делают.

«Это я, меня больше всего боятся.

Можно ли меня назвать бугименом, который пугает своих соперников? Мне вообще не нужно их пугать — они делают это сами.

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Страх есть у всех людей, абсолютно у всех. Страха нет только у сумасшедшего. Оба человека, которые выходят на ринг, боятся, это нормально", — сказал Усик, передает Boxing Social.

Напомним, что впоследствии Александр Усик подерется против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве. Бой должен состояться 26 августа этого года.

Ранее Усик заявил, что после окончания боксерской карьеры пойдет в президенты Украины.