«Он как гигантский Ломаченко». Джо Роган расхвалил Усика, назвав его одним из лучших в истории

26 июля, 23:02
Александр Усик (Фото: instagram.com/usykaa)

Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями об абсолютном чемпионе мира в супертяжелом весе Александре Усике.

Роган рассказал, в чем заключается преимущество Усика над другими боксерами хевивейта.

«Я провел много времени, наблюдая за тренировками Усика перед боем с Дюбуа. Он зверь. Он настолько хорош! Подумайте о том, что он уже сделал — он победил ЭйДжея [Энтони Джошуа] дважды, он победил Тайсона [Фьюри] дважды и теперь он победил дважды Дюбуа. Это безумие!

Я считаю, что он один из лучших в истории. Я действительно так считаю. Думаю, он один из лучших супертяжеловесов за все время.

Я всегда говорю, что он как гигантский Ломаченко. Их обоих тренировал один и тот же человек — отец Ломаченко также тренировал Усика", — сказал Роган в своем подкасте.

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

https://www.youtube.com/watch?v=nuHEZUEayJU&ab_channel=DAZNBoxing

Ранее Усику выбрали следующего соперника. Сообщалось, что он рискует потерять статус абсолютного чемпиона мира.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Александр Усик Бокс Василий Ломаченко

