Журнал The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound).

Украинец Александр Усик сохранил первую позицию после победы в реванше с Даниэлем Дюбуа. Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

На втором месте — абсолютный чемпион во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ. Третью позицию занял американец Теренс Кроуфорд, который владеет поясом WBA в первом среднем весе.

В топ-10 произошло одно изменение по сравнению с предыдущим рейтингом: американец Джесси Родригес обошел японца Джунто Накатани, поднявшись на шестое место.

Рейтинг P4P от The Ring:

Александр Усик ( Украина) — 24−0 ( 15 КО) Наоя Иноуэ ( Япония) — 30−0 ( 27 КО) Теренс Кроуфорд ( США) — 41−0 ( 31 КО) Дмитрий Бивол — 24−1 ( 12 КО) Артур Бетербиев ( Канада) — 21−1 ( 20 КО) Джесси Родригес ( США) — 22−0 ( 15 КО) Джунто Накатани ( Япония) — 31−0 ( 24 КО) Сауль Альварес ( Мексика) — 63−2−2 ( 39 КО) Кенширо Терадзи ( Япония) — 25−1 ( 16 КО) Шакур Стивенсон ( США) — 24−0 ( 11 КО)

Ранее сообщалось, что WBO санкционировала бой Паркера и Усика.