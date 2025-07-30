Новый рейтинг лучших боксеров мира от The Ring — на каком месте Усик
19 июля Усик победил Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Журнал The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound).
Украинец Александр Усик сохранил первую позицию после победы в реванше с Даниэлем Дюбуа. Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
На втором месте — абсолютный чемпион во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ. Третью позицию занял американец Теренс Кроуфорд, который владеет поясом WBA в первом среднем весе.
В топ-10 произошло одно изменение по сравнению с предыдущим рейтингом: американец Джесси Родригес обошел японца Джунто Накатани, поднявшись на шестое место.
Рейтинг P4P от The Ring:
- Александр Усик (Украина) — 24−0 (15 КО)
- Наоя Иноуэ (Япония) — 30−0 (27 КО)
- Теренс Кроуфорд (США) — 41−0 (31 КО)
- Дмитрий Бивол — 24−1 (12 КО)
- Артур Бетербиев (Канада) — 21−1 (20 КО)
- Джесси Родригес (США) — 22−0 (15 КО)
- Джунто Накатани (Япония) — 31−0 (24 КО)
- Сауль Альварес (Мексика) — 63−2−2 (39 КО)
- Кенширо Терадзи (Япония) — 25−1 (16 КО)
- Шакур Стивенсон (США) — 24−0 (11 КО)
Ранее сообщалось, что WBO санкционировала бой Паркера и Усика.