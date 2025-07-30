Новый рейтинг лучших боксеров мира от The Ring — на каком месте Усик

30 июля, 10:50
19 июля Усик победил Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Журнал The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound).

Украинец Александр Усик сохранил первую позицию после победы в реванше с Даниэлем Дюбуа. Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

На втором месте — абсолютный чемпион во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ. Третью позицию занял американец Теренс Кроуфорд, который владеет поясом WBA в первом среднем весе.

В топ-10 произошло одно изменение по сравнению с предыдущим рейтингом: американец Джесси Родригес обошел японца Джунто Накатани, поднявшись на шестое место.

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. Александр Усик (Украина) — 24−0 (15 КО)
  2. Наоя Иноуэ (Япония) — 30−0 (27 КО)
  3. Теренс Кроуфорд (США) — 41−0 (31 КО)
  4. Дмитрий Бивол — 24−1 (12 КО)
  5. Артур Бетербиев (Канада) — 21−1 (20 КО)
  6. Джесси Родригес (США) — 22−0 (15 КО)
  7. Джунто Накатани (Япония) — 31−0 (24 КО)
  8. Сауль Альварес (Мексика) — 63−2−2 (39 КО)
  9. Кенширо Терадзи (Япония) — 25−1 (16 КО)
  10. Шакур Стивенсон (США) — 24−0 (11 КО)
Ранее сообщалось, что WBO санкционировала бой Паркера и Усика.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Александр Усик Бокс Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Шакур Стивенсон Сауль Альварес

