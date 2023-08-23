Александр Усик спел «Заповіт» Тараса Шевченко на открытой тренировке перед поединком с Дюбуа — видео

23 августа, 20:52
Поделиться:
Александр Усик (Фото:Instagram)

Александр Усик (Фото:Instagram)

В среду, 23 августа, состоялась открытая тренировка чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика перед боем с британским боксером.

Читайте также:
На поединке Усик — Дюбуа будет работать легендарный ринг-анонсер

На ринге, где проходила тренировка, Усик не сдержался и спел «Заповіт» Тараса Григорьевича Шевченко в исполнении музыканта Balsam.

Читайте также:
«Усик — большой Ломаченко». Американский тренер назвал главные преимущества украинского чемпиона в поединке против Дюбуа

Напомним, что в субботу, 26 августа, Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.

Видео дня

Ранее сообщалось, что бывший тренер Александра Усика появился на открытой тренировке боксеров в костюме команды Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X