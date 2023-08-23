Александр Усик спел «Заповіт» Тараса Шевченко на открытой тренировке перед поединком с Дюбуа — видео 23 августа, 20:52 Александр Усик (Фото:Instagram)

В среду, 23 августа, состоялась открытая тренировка чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика перед боем с британским боксером.

На ринге, где проходила тренировка, Усик не сдержался и спел «Заповіт» Тараса Григорьевича Шевченко в исполнении музыканта Balsam.

Напомним, что в субботу, 26 августа, Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.

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Ранее сообщалось, что бывший тренер Александра Усика появился на открытой тренировке боксеров в костюме команды Дюбуа.