«Я люблю веселиться». Усик признался, что сделает после победы Украины в войне с Россией

Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, который 19 июля проведет реванш с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа рассказал о своем хобби.

Боксер признался, что любит петь, особенно в караоке, но пока из-за войны России против Украины этого не делает, сообщает Froch On Fighting.

«Я люблю петь — дома, в машине, постоянно. Сейчас я этого не делаю, потому что в моей стране война. Я не хожу в рестораны, лишь изредка мы можем куда-то пойти с женой. Но сейчас караоке для меня на паузе. Когда победим — пойду попою.

Это украинские песни. Многие мои друзья любят английские песни. Я тоже, но пропеть могу разве что два-три слова.

Я люблю веселиться, всегда. Наслаждаюсь временем, проведенным с женой, детьми, с людьми. Потому что жизнь — это жизнь, она прекрасна", — сказал Усик.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Сообщалось, что Усик завершил тренировочный лагерь перед реваншем с Дюбуа и отправился в Лондон.