«У него больше нокаутов». Александр Усик сравнил себя с Валерием Залужным 24 апреля, 21:41 Усик и Залужный (Фото:Коллаж NV)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик рассказал о встрече с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.



«Очень приятный человек. Я недолго с ним виделся, подарил Валерию Федоровичу один презент небольшой и все. Но по работе можно сказать, что это очень профессиональный человек. То, что он делает, как это делает. Это настоящий военный», — говорит Усик.

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«Тактики ведения боя похожи у Залужного и Усика? У него больше побед нокаутом», — сказал боксер в интерью YouTube-каналу «Київський торт». Под нокаутами Усик имел ввиду успехи ВСУ на фронте.

Ранее мы писали, что Александр Усик вынужден встретиться с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа. Бой может пройти в Польше.