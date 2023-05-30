«В Нью-Йорке по оркам лупил»: Легенда сборной Украины заявил, что Усик стрелял из танка на войне 30 мая, 18:22 Александр Усик (Фото:Олександр Усик via Instagram)

Известный украинский футболист Артем Федецкий утверждает, что объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

По словам популярного игрока, именитый боксер посетил село Нью-Йорк, где дал бой оккупантам.

«Когда мы на Усика гнали в начале, когда все началось… Типа «Саня, чей Крым?» Журналисты тоже должны немного включать, б***ь, клепку. Ну, если у него семья в Крыму, и он скажет, что Крым — украинский, то просто поставит под угрозу свою семью. Он тогда еще ее не вывез. Были моменты, из-за которых он не мог вывезти. Сейчас он показывает конкретно.

Видео дня

Поехал туда, взял из Нью-Йорка пи***нул 155-м туда, б***ь, по оркам. Из танка лупил. Лез ползком, по нему стреляли, а он стрелял из танка. Я это знаю точно. Из танка стрелял. Усик стрелял. Я это знаю, поверьте мне. Видео нет. Б***ь, танк нормальный. С дулом.

Это было, когда он ездил в Нью-Йорк. Это село такое. Он просто поехал к пацанам. Но этого видео, как он стрелял из танка, нет. Я знаю, что это было точно", — сказал Федецкий на подкасте «Брутальный футбол».

Ранее сообщалось, что легендарный Леннокс Льюис раскритиковал Усика и Фьюри.