Джонни Нельсон поделился мыслями о возможном третьем бое экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34−2−1, 24 КО) против чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23−0, 14 КО).

По словам британца, его соотечественник заслужил на трилогию с украинцем.

«Даниэль Дюбуа сразится с Александром Усиком на стадионе Уэмбли. Они не распродадут все билеты. Но если Усик сразится с Фьюри на Уэмбли — они распродадут билеты. Трилогия — это вопрос бизнеса.

Побили ли Фьюри в последний раз, когда он боксировал с Усиком? Нет. Был ли это односторонний бой? Нет. Он был близкий.

Поэтому я не говорю, что Тайсон не заслуживает шанса, потому что он продемонстрировал удивительное выступление, а бокс — это бизнес, замаскированный под спорт. Это хороший бизнес".

Эксперт считает, что у Тайсона уже есть оправдание, если что-то не выйдет в третьем поединке с Усиком.

«Если говорить об апреле следующего года, то это долгое время вне ринга для Тайсона.

Я не думаю, что ему идет на пользу то, что у него столько свободного времени. Разве что он проведет какой-то бой за закрытой дверью в тренажерном зале, чтобы проверить свои навыки. У него уже есть оправдание в случае, если дела пойдут не по его плану".

Нельсон считает, что трилогия имеет смысл только из-за финансовой выгоды.

«Только из-за финансовой выгоды. Усик дважды доказал, что может победить Тайсона Фьюри. Он победил всех. Он оставил после себя только разрушение. Он уже победил Даниэля Дюбуа, и я думаю, что во второй раз он победит его еще увереннее.

Усик тоже бизнесмен. Бой с Фьюри принесет хорошие деньги и он сделает это, если ему это подходит. Итак, посмотрим, что он скажет после боя с Дюбуа. Но Усик может сказать: «Нет, я закончил. Я ухожу». Он в отличной позиции", — приводит слова Джонни Sky Sports.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в прошлом году — сперва раздельным решением судей, а затем единогласным.

После второго поражения от украинца Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.

Мы писали, что Фьюри «анонсировал» трилогию с Усиком, назвав дату и место боя.