Популярный украинский блогер и стример Михаил Лебига сообщил, что в октябре на 52-м году жизни умер его отец.

Об этом он написал на странице в Инстаграме.

«Так получилось, что за день до смерти я был в селе по делам и виделся с ним. Мы поговорили, посмеялись, три раза пожали руки, я сказал, что он — красавчик, и это были мои последние ему слова. На утро мне позвонили и сказали, что его уже нет», — сообщил Михаил.

Блогер признался, что в течение жизни имел непростые отношения со своим отцом, ведь тот употреблял алкоголь.

«Я похоронил Батю два дня назад, но память о нем в моей голове будет со мной всегда. Еще хочу, чтобы вы знали, что он воевал в АТО. Он и я этим очень гордились. Я запомню отца трезвым и веселым. Хочу сказать слова, которые мы почти никогда не говорили друг другу: Люблю тебя, Батя. Спи спокойно и отдыхай. Спасибо за все, дальше я сам», — добавил Лебига.

В комментариях многие поддержали Михаила — среди них и абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, которому блогер ранее в шутку бросил вызов.

«Царство небесное, брат. Работай дальше, Отец все видит с неба», — написал комментарий Усик.

Кстати, украинский боксер неоднократно рассказывал о своем отце, который умер в 2012 году после того, как Александр получил золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне. Усик не успел показать отцу свою медаль. А сразу после победы над Тайсоном Фьюри, став абсолютом, на эмоциях выкрикнул в микрофон: «Отец, мы это сделали!».

