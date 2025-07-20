«Хочу увидеть этот бой»: Турки Аль-Шейх выбрал для Усика неожиданного следующего соперника

20 июля, 08:51
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, кого хочет увидеть в качестве следующего оппонента для украинца.

Турки заявил, что хочет свести Усика с британским проспектом Мозесом Итаумой.

«Я хочу видеть бой Усика против Итаумы. Это именно тот поединок».

https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1946688413459222649

Александр победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе. Можно посмотреть видео нокаута Даниэля Дюбуа.

Напомним, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.

