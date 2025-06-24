«Сэкономит несколько миллионов»: эксперт назвал возможную причину конца сотрудничества Усика с промоутером

По словам британского эксперта, решение уволить промоутера позволит украинскому боксеру сэкономить несколько миллионов.

«Первое, что я подумал, когда узнал эту новость — это признак того, что Александр Усик приближается к завершению карьеры. Я думаю, люди начинают подсчитывать, кому они платят и что с этого получают. Возможно, это позволит Усику сэкономить несколько миллионов.

Я могу ошибаться, но мне кажется, что это может быть финиш Александра, если он победит Дюбуа. Я не уверен, что он захочет продолжать свою карьеру. И для чего ему это? Он дважды победил Джошуа, дважды одолел Фьюри, теперь, возможно, во второй раз победит Дюбуа. Действительно ли он захочет остаться в боксе и подраться с Паркером или Кабайелом? Наверняка, он об этом думает.

От Красюка звучали комментарии вроде: «Это было замечательное путешествие», что он был благословен быть частью этого пути. Это не выглядело как конфликт. Усик просто смотрит на цифры, которые он зарабатывает", — сказал Дэвис для BoxNation.

19 июля Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

