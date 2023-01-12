Усик — россиянам: Идите к себе домой, в озера и болота 12 января, 00:06 Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский боксер, чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к гражданам страны-террориста России и посоветовал вспомнить, что случилось с Гитлером.

У себя в Instagram Усик сравнил Россию с Третьим Рейхом и напомнил, что оккупанты вторглись на территорию чужой демократической страны и совершают военные преступления, распространяя фейки о якобы «защите» и угрожая всему миру.



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«Нам не нужна ваша „помощь“. [Россияне, идите] к себе домой — в озера, болота. Я не знаю, куда вы хотите. За моей спиной наш флаг, цвет нашей свободы и силы. Верхняя часть — небо, нижняя — хлеб. Мы живем с Богом и [ни на кого] не нападали. Вспомните, в каком году Гитлер напал на СССР и что с ним произошло… Вы сделали то же самое, „защитники“ х****ы. Слава Украине. Украина победит, она уже побеждает», — заявил он.

