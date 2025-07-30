Усик приехал в Украину впервые после исторического боя с Дюбуа — видео
С Усиком делали фото на границе (Фото: instagram.com/lesnik_ucsa)
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после реванша с британцем Даниэлем Дюбуа.
Видео с Усиком на границе опубликовал президент украинского футбольного клуба ЮКСА Сергей Лесник.
Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.
После поединка Усик с женой на частном самолете отправился в Испанию.
Александр в третий раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Он обладатель четырех основных поясов в супертяжелом весе: WBC, WBA, IBF, WBO.
Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа в августе 2023 года завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.
Ранее Рой Джонс назвал боксера, у которого лучшие шансы победить Усика.