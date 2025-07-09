Усик показал свою форму за несколько дней до реванша с Дюбуа — видео

9 июля, 11:30
Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)

Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) проведет поединок против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО).

Украинский боксер продолжает активно готовиться к реваншу с британцем.

В сети появилось видео с тренировки Усика, на котором он отрабатывает удары, выполняет упражнения на скорость и технику.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. В пятом раунде британец ударил Александра ниже пояса, что запрещено правилами. Рефери не засчитал нокдаун и дал украинцу время на восстановление. В девятом раунде Усик победил Даниэля техническим нокаутом.

19 июля на кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее мы писали, что Дюбуа подготовил неожиданность на реванш с Усиком.

