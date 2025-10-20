«Итауме еще рановато»: известный украинец спрогнозировал следующего соперника Усика

20 октября, 08:37
Александр Усик в последнем бою нокаутировал Даниэля Дюбуа (Фото: Instagram)

Боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (33−5, 12 КО) поделился мыслями о возможном следующем сопернике для абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе Александра Усика (24−0, 15 КО).

Украинец считает, что его соотечественник проведет денежный бой.

«Слышал, что Тайсон Фьюри хочет третий бой с Александром. Саша доказал все, что можно доказать. И доказал всем. Поэтому, возможно, это будет какой-то денежный бой. Я так думаю. А с кем именно? Я даже не знаю, как они там договорятся.

Саше все по зубам. Нет такого, который мог бы создать ему проблемы.

Мне кажется, Итауме еще рановато. Возможно, рановато. Но он и вправду неплохой".

Постол высказался о потенциальном поединке Усика с Джейком Полом по правилам ММА.

«Не думаю, что это произойдет… Не думаю, что все так и будет. Это уже было бы, как говорят, каким-то издевательством. Точно не знаю. Но мне кажется, что не будет этого», — приводит слова Постола vRINGe.

Украинец в июле нокаутировал Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Недавно Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Виктор Постол Александр Усик

