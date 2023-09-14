«После таких ударов он падал». Американский боксер назвал уязвимое место Александра Усика 14 сентября, 15:26 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Американский супертяжеловес Майкл Хантер заявил, что слабым местом Александра Усика являются удары по телу.

По его словам, после таких ударов украинский чемпион всегда жаловался или падал.

«Да, это никогда не было секретом. Есть и другие видео, которые я видел с раньше, когда даже знал, кто он такой. Я смотрел бои против Бетербиева и других бойцов.

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Если вы поищете, вы найдете другие удары в тело, после которых он жаловался или падал. В этом ничего страшного нет, каждый может получить удар по телу, а это очень болезненные удары", — сказал Хантер, передает Seconds Out.

Ранее британский боксер назвал странную причину победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.