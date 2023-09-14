«После таких ударов он падал». Американский боксер назвал уязвимое место Александра Усика

14 сентября, 15:26
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Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Американский супертяжеловес Майкл Хантер заявил, что слабым местом Александра Усика являются удары по телу.

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По его словам, после таких ударов украинский чемпион всегда жаловался или падал.

«Да, это никогда не было секретом. Есть и другие видео, которые я видел с раньше, когда даже знал, кто он такой. Я смотрел бои против Бетербиева и других бойцов.

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Если вы поищете, вы найдете другие удары в тело, после которых он жаловался или падал. В этом ничего страшного нет, каждый может получить удар по телу, а это очень болезненные удары", — сказал Хантер, передает Seconds Out.

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Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик

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