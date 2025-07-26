Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик рассказал интересную историю о том, как в 2013 году он задал вопрос легендарным украинским супертяжеловесам Владимиру и Виталию Кличко.

12 лет назад в прямом эфире телеканала Интер будущая звезда бокса обратился к братьям Кличко. Усик спросил, будут ли они оставлять пояса, завершив карьеру или ему придется выйти на ринг против них.

«Слушайте, я вообще, когда это говорил, у меня ноги тряслись. Я, когда это сказал — комедия вообще. Такие два сидят здоровенные типы, которые просто дадут в голову и все. Что Виталий Владимирович, что Владимир Владимирович бьют, что конь копытом.

Я с Владимиром стоял в парах, я знаю, как он бьет. Я думаю, в любом случае здесь же люди, здесь никто не ударит. А если что, я там быстренько где-то убегу", — вспомнил Усик.

Также Александр рассказал, что после этого заявления его раскритиковали.

«Я помню, тогда много слов критики было, типа, „как ты мог такое сказать“, или „что ты себе думаешь, чтобы такое сказать?“ Послушайте, что я такого сказал: я спросил у людей, буду ли я забирать пояса у вас, или вы их оставите и я буду их завоевывать сам. Это нормальные амбиции человека, который хочет достичь какой-то цели в спорте, завоевать пояса», — добавил Усик.

Напомним, Владимир Кличко был чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBO (2000−2003, 2008−2015), IBF (2006−2015), IBO (2006−2015), The Ring (2009−2015), WBA (2011−2015).

Последний раз боксер выходил в ринг в апреле 2017 года, когда техническим нокаутом в 11-м раунде проиграл Энтони Джошуа (28−4, 25 КО).

Виталий Кличко, который является мэром Киева, был чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBO (1999−2000), WBC (2004−2005 и 2008−2014) и The Ring (2004−2005).

Ранее известный тренер рассказал, что Владимир Кличко победно вернется в бокс при одном условии.