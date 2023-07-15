Необычная обстановка. Усик провел встречу со своим бывшим соперником — фото 15 июля, 22:25 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора встретился с экс-оппонентом и действующим чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Украинский чемпион посетил Лондон, где у него состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему поединку против Даниэля Дюбуа.

После мероприятия Усик встретился с Чисорой в кафе.

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«Всегда приятно встретиться со старым другом», — написал Чисора на своей странице в Instagram.

Напомним, в 2020 году Усик победил Чисору единогласным решением.

Отметим, украинец проведет поединок с Дюбуа 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Усик ошеломил планами после завершения карьеры.