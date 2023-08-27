«Давай подеремся на голых кулаках». Александр Усик вызвал Даниэля Дюбуа на уличную драку — видео

27 августа, 10:31
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Эмоции Александра Усика после победы над Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Эмоции Александра Усика после победы над Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, защитивший свои пояса в поединке против Дюбуа, готов на реванш с британцем без боксерских перчаток.

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На пресс-конференции после боя Усик предложил Даниэлю провести поединок на голых кулаках.

«Готов подраться с ним завтра, реванш, уличная драка, я готов.

Без перчаток, на голых кулаках", — сказал Усик.

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Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был «чистым» и собирается подавать апелляцию относительно результата боя.

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Отметим, что экстренер Усика Али Башир, который помогал Дюбуа, жестко наехал на украинского чемпиона, заявив, что удар Даниэля был законным.

На нашем сайте можно посмотреть обзор титульного поединка Усик — Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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