«Давай подеремся на голых кулаках». Александр Усик вызвал Даниэля Дюбуа на уличную драку — видео 27 августа, 10:31 Эмоции Александра Усика после победы над Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, защитивший свои пояса в поединке против Дюбуа, готов на реванш с британцем без боксерских перчаток.

На пресс-конференции после боя Усик предложил Даниэлю провести поединок на голых кулаках.

«Готов подраться с ним завтра, реванш, уличная драка, я готов.

Без перчаток, на голых кулаках", — сказал Усик.

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Oleksandr Usyk jokingly welcomes a bare-knuckle street fight rematch with Daniel Dubois after the body shot/low blow controversy: "I'm ready to fight tomorrow, the rematch, a street fight, I'm ready."



[🎥 @BoxingOnTNT] pic.twitter.com/U3vZo5xjxo — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 27, 2023

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был «чистым» и собирается подавать апелляцию относительно результата боя.

Отметим, что экстренер Усика Али Башир, который помогал Дюбуа, жестко наехал на украинского чемпиона, заявив, что удар Даниэля был законным.

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