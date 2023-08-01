Усик потерял первую строчку. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира

1 августа, 10:48
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Кроуфорд возглавил рейтинг P4P (Фото:Instagram)

Кроуфорд возглавил рейтинг P4P (Фото:Instagram)

Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, который недавно победил Эррола Спенса, возглавил рейтинг P4P, опубликованный журналом The Ring.

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Украинский обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик опустился с первого места на третье. А бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко занимает десятую строчку.

Видео дня

Десятка лучших боксеров P4P от The Ring:

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Инуэ

3. Александр Усик

4. Сауль Альварес

5. Дмитрий Бивол

6. Эррол Спенс

7. Девин Хейни

8. Джервонта Дэвис

9. Теофимо Лопес

10. Василий Ломаченко

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Ранее Спенс назвал причину поражения от лидера рейтинга Кроуфорда.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Александр Усик Теофимо Лопес Сауль Альварес Девин Хейни Теренс Кроуфорд Эррол Спенс

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