Усик потерял первую строчку. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира 1 августа, 10:48 Кроуфорд возглавил рейтинг P4P (Фото:Instagram)

Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, который недавно победил Эррола Спенса, возглавил рейтинг P4P, опубликованный журналом The Ring.

Украинский обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик опустился с первого места на третье. А бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко занимает десятую строчку.

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Десятка лучших боксеров P4P от The Ring:

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Инуэ

3. Александр Усик

4. Сауль Альварес

5. Дмитрий Бивол

6. Эррол Спенс

7. Девин Хейни

8. Джервонта Дэвис

9. Теофимо Лопес

10. Василий Ломаченко

Ранее Спенс назвал причину поражения от лидера рейтинга Кроуфорда.