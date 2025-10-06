Поставил седьмым. Экс-менеджер Кличко назвал шесть боксеров, которые сильнее Усика
Александр Усик — непобежденный абсолютный чемпион (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Бернд Бенте, бывший менеджер Владимира Кличко, поделился мыслями о действующем абсолютном чемпионе мира в супертяжелом весе Александре Усике.
По мнению Бенте, Усик является одним из лучших боксеров в истории, но не входит в топ-5.
«Усик, конечно, входит в десятку лучших боксеров всех времен. Я поставлю его на седьмое место. Его достижения, набор навыков и менталитет закрепляют его среди легенд», — цитирует промоутера WBN.
На первое место Бенте поставил легендарного Мухаммеда Али, в топ-3 также вошли Джо Луис и Леннокс Льюис.
Семь лучших боксеров всех времен по версии Бенте:
1. Мухаммед Али
2. Джо Луис
3. Леннокс Льюис
4. Рокки Марчиано
5. Джордж Форман
6. Эвандер Холифилд
7. Александр Усик
Напомним, 19 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.
Ранее Усик заявил, что готов подраться с известным блогером Джейком Полом, который побеждал Майка Тайсона.