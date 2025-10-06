Поставил седьмым. Экс-менеджер Кличко назвал шесть боксеров, которые сильнее Усика

Бернд Бенте, бывший менеджер Владимира Кличко, поделился мыслями о действующем абсолютном чемпионе мира в супертяжелом весе Александре Усике.

По мнению Бенте, Усик является одним из лучших боксеров в истории, но не входит в топ-5.

«Усик, конечно, входит в десятку лучших боксеров всех времен. Я поставлю его на седьмое место. Его достижения, набор навыков и менталитет закрепляют его среди легенд», — цитирует промоутера WBN.

На первое место Бенте поставил легендарного Мухаммеда Али, в топ-3 также вошли Джо Луис и Леннокс Льюис.

Семь лучших боксеров всех времен по версии Бенте:

1. Мухаммед Али

2. Джо Луис

3. Леннокс Льюис

4. Рокки Марчиано

5. Джордж Форман

6. Эвандер Холифилд

7. Александр Усик

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Ранее Усик заявил, что готов подраться с известным блогером Джейком Полом, который побеждал Майка Тайсона.