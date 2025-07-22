Усик заработал рекордные 132 млн долларов в бою с Дюбуа и должен существенно пополнить бюджет Украины

В ночь на 20 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа. За победу украинец заработал рекордный гонорар — 132 млн долларов.

Часть заработка боксер должен уплатить в бюджет в качестве налога, сообщает юрист Андрей Шевченко.



По его словам, Усик является налоговым резидентом Украины, а потому обязан задекларировать все иностранные доходы и уплатить налоги именно в нашей стране, независимо от того, где состоялся бой.

В 2025-м ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 18%, а военный сбор — уже 5% (повышен с 1 июля 2024 года). Единый социальный взнос (ЕСВ) в этом случае не начисляется, поскольку гонорар — не зарплатный доход.

Шевченко утверждает, что боксер должен заплатить 23,8 млн долларов НДФЛ (налог на доходы физических лиц), а также 2 млн долларов военного сбора.

Итак, Усик пополнит бюджет Украины примерно на 25,8 млн долларов (или 1,077 млрд гривен).

Таким образом, после уплаты налогов украинскому чемпиону останется около 102 млн долларов.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

