«Не значит, что он против Украины»: Усик заступился за Ломаченко, отреагировав на критику украинца

2 июня, 22:38
Поделиться:
Василий Ломаченко и Александр Усик (Фото:instagram.com/lomus.ua)

Василий Ломаченко и Александр Усик (Фото:instagram.com/lomus.ua)

Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик в супертяжелом весе (20−0, 13 КО) заступился за бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17−3, 11 КО).

Украинский боксер заявил о том, что его соотечественник малоговорящий, а также то, что он за Украину.

«Василий вообще почти не говорит — посмотрите на его аккаунт в Instagram. Однако в первый же день войны он ушел в армию. И если он что-то не говорит вслух, это не значит, что он против Украины. Он за Украину. Однако война продолжается».

Видео дня

Читайте также:
«Очень много сообщений»: Ломаченко признался, что писали ему болельщики после поражения

Усик понимает, что общество недовольно тем, что Василий не высказывается против России.

«И многих людей не столько раздражает, сколько тошнит от происходящего. Каждый день есть жертвы, кто-то умирает. И, вероятно, по этой причине на Василия злятся, что он не высказывается против врага. В результате идет хейт. Но хочу подчеркнуть, что Василий — украинец, который поддерживает свою страну. Он поддерживал ее и будет поддерживать», — рассказал Усик в интервью Przegląd Sportowy.

Читайте также:
«Хотела бы выйти замуж за Ломаченко». Секс-символ бокса ошарашила фанатов откровенным признанием

Ранее сообщалось, что Усик впервые прокомментировал поражение Ломаченко. Отметим, что бывший футболист сборной Украины жестко разнес Ломаченко.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Александр Усик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X