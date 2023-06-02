«Не значит, что он против Украины»: Усик заступился за Ломаченко, отреагировав на критику украинца 2 июня, 22:38 Василий Ломаченко и Александр Усик (Фото:instagram.com/lomus.ua)

Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик в супертяжелом весе (20−0, 13 КО) заступился за бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17−3, 11 КО).

Украинский боксер заявил о том, что его соотечественник малоговорящий, а также то, что он за Украину.

«Василий вообще почти не говорит — посмотрите на его аккаунт в Instagram. Однако в первый же день войны он ушел в армию. И если он что-то не говорит вслух, это не значит, что он против Украины. Он за Украину. Однако война продолжается».

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Усик понимает, что общество недовольно тем, что Василий не высказывается против России.

«И многих людей не столько раздражает, сколько тошнит от происходящего. Каждый день есть жертвы, кто-то умирает. И, вероятно, по этой причине на Василия злятся, что он не высказывается против врага. В результате идет хейт. Но хочу подчеркнуть, что Василий — украинец, который поддерживает свою страну. Он поддерживал ее и будет поддерживать», — рассказал Усик в интервью Przegląd Sportowy.

Ранее сообщалось, что Усик впервые прокомментировал поражение Ломаченко. Отметим, что бывший футболист сборной Украины жестко разнес Ломаченко.