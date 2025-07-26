«Я бы изменил некоторые фразы»: Усику не нравится текст гимна Украины

Этим летом Усик во второй раз стал абсолютом в хевивейте (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24−0, 15 КО) поделился мнением о государственном гимне Украины.

В интервью для Mail Sport Boxing боксер признался, что хотел бы изменить текст национальной песни, поскольку ему не нравятся «некоторые фразы», какие именно не указал.

«Это всегда было для меня особенным, потому что это гимн моей страны, которую я представляю, где я родился и где я живу.

Но я бы изменил некоторые фразы в гимне Украины. Я говорю правду об этом, потому что мне не нравятся некоторые фразы. Они не соответствуют реальности жизни. Но у нас есть невероятный гимн, и он всегда меня мотивирует", — заявил Усик.

Напомним, в июле украинец снова стал абсолютом в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа. После боя Александр посвятил свою победу ВСУ.

Сообщалось, что он рискует потерять статус абсолютного чемпиона мира.

Ранее Усик рассказал о реакции своих детей на начало полномасштабной войны.