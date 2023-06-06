«Там не с кем драться». Александр Усик признался, согласился ли бы на бой с российским боксером 6 июня, 19:38 Александр Усик (Фото:Sky Sports)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, который недавно снова обратился к Тайсону Фьюри, высказался относительно своих поединков со спортсменами из России в будущем.

По словам Усика, он не представляет себя на ринге с представителем страны-агрессора.

«Сейчас я не представляю этого. Я и сам бы не хотел этого. Я бы не согласился ни на какой бой с представителем России».

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Украинец также отметил, что сейчас Россия не имеет в арсенале ни одного достойного соперника для него.

«Вообще я даже не думаю об этом. Там не с кем боксировать», — сказал Усик KOLOSEUM.

Недавно Усик посетил передовые позиции на войне и признался, что враги были от него на расстоянии 900 метров.

Отметим, что бой Усика и Дюбуа должен был состояться 12 августа в польском Вроцлаве, однако дату перенесли на 26 августа.

Ранее сообщалось, что стало известно сколько заработают боксеры за бой между собой.