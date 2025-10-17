Обратился к Кличко: Усик признался, планирует ли идти в мэры Киева

Александр Усик не планирует становиться мэром Киева (Фото: instagram.com/usykaa)

Украинский боксер Александр Усик сообщил, что не планирует становиться мэром Киева после завершения спортивной карьеры.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе ответил на вопрос о возможном участии в выборах мэра столицы, а также обратился к Виталию Кличко, который занимает данную должность.

«Виталий Владимирович, все хорошо — мэром быть не хочу», — сказал Усик для Kyiv International Economic Forum.

По словам украинского боксера, он уже сейчас занимается бизнесом, включительно с развитием своей компании Ready To Fight.

Напомним, Усик в последний раз боксировал в июле этого года. Тогда он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее мы писали, почему братьям Кличко не покорилось достижение Усика, которые так и не стали абсолютными чемпионами мира.

