Обратился к Кличко: Усик признался, планирует ли идти в мэры Киева
Александр Усик не планирует становиться мэром Киева (Фото: instagram.com/usykaa)
Украинский боксер Александр Усик сообщил, что не планирует становиться мэром Киева после завершения спортивной карьеры.
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе ответил на вопрос о возможном участии в выборах мэра столицы, а также обратился к Виталию Кличко, который занимает данную должность.
«Виталий Владимирович, все хорошо — мэром быть не хочу», — сказал Усик для Kyiv International Economic Forum.
По словам украинского боксера, он уже сейчас занимается бизнесом, включительно с развитием своей компании Ready To Fight.
Напомним, Усик в последний раз боксировал в июле этого года. Тогда он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Ранее мы писали, почему братьям Кличко не покорилось достижение Усика, которые так и не стали абсолютными чемпионами мира.