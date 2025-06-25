Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) прекратил сотрудничество с промоутером Александром Красюком .

В профиле украинского боксера на сайте BoxRec изменилась информация о промоутере. Вместо компании K2 Promotions, которая ранее представляла интересы Александра, теперь указана Usyk17Promotions — собственный проект Усика.

Стоит отметить, что в графе промоутер до сих пор указан Александр Красюк.

Фото: Профиль Александра Усика на портале BoxRec

Компания Usyk17Promotions была основана Усиком летом 2020 года. Тогда он заявлял, что ее цель — поддержка молодых украинских боксеров и организация турниров в стране.

19 июля Александр проведет бой против Даниэля Дюбуа. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в команде Усика впервые назвали причину разрыва с промоутером Красюком.