«Я самый опасный вызов для Усика»: непобедимый чемпион пригрозил украинской звезде бокса

Временный чемпион WBC в хевивейте Агит Кабаел (26−0, 18 КО) поделился мыслями о возможном бое против короля супертяжелого дивизиона Александра Усика (24−0, 15 КО).

Слова 33-летнего немецкого боксера приводит Sport.de.

«Я — самый опасный вызов для Усика, потому что я молодой, голодный боец, который вышел из ниоткуда. Я происхожу из простых, обычных условий, и мой голод еще не утолен», — считает Кабаел.

Отметим, что Агит следующий бой проведет 10 января 2026 года. Имя соперника пока неизвестно, но это будет кто-то из топ-10 боксеров WBA, WBC, WBO или IBF. СМИ утверждают, что, если немец победит соперника, он может получить поединок на стадионе против Даниэля Дюбуа или Энтони Джошуа.

Последний раз Кабаел выходил на ринг в январе 2025-го, когда нокаутировал Чжана Чжилея в 6-м раунде.

Александр Усик в июле этого года досрочно одолел Даниэля Дюбуа.

Ранее WBO обязала украинца провести бой с победителем поединка Паркер — Уордли.