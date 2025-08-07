«Он скоростной». Названы боксеры, которые способны победить Усика

На Ютуб канале Seconds Out он заявил, что австралийский обладатель титула IBF в тяжелом весе Джей Опетая (28−0, 22 KO) и новозеландец Джозеф Паркер (36−3, 24 KO) имеют шансы в поединке против украинца.

«Мне кажется Джей Опетая может побить Усика в крузервейте. Может, они встретятся, если он поднимется в весе, или это может произойти в бриджервейте. Я думаю, Джозеф Паркер может. Он скоростной для своего веса. Он всегда был известен скоростью рук. Возможно, такой стиль будет неудобным для Усика. Стили делают бои.

Джошуа проходил таких бойцов, как Кличко и Поветкин, уничтожал их. Тайсон Фьюри делал то же самое с другими бойцами, но стилистически Усик кажется бабочкой для этих больших супертяжей. Он летает вокруг них и жалит, истощает их тактически и ментально. Возможно, стиль Паркера окажется ему сложным, поскольку он достаточно быстроногий и с быстрыми руками", — сказал Фишер

В своем последнем бою Александр Усик одержал победу нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа в 5-м раунде, став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Ранее WBO санкционировала бой Джозефа Паркера и Александра Усика. Новозеландец оригинально вызвал украинца на бой.