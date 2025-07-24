«Ему же 20 лет»: Усику выбрали следующего соперника

24 июля, 09:00
Александр Усик — абсолютный чемпион мира по боксу (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик — абсолютный чемпион мира по боксу (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Джеймс Али Башир, бывший тренер абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24−0, 15 КО), рассказал, кто заслужил драться против украинца. Также он высказался о возможном противостоянии Мозеса Итаумы (12−0, 10 КО) с непобедимым боксером.

«Я думаю, что Джозеф Паркер заслужил право быть следующим соперником Александра Усика.

Я слышал, что они хотят поставить Итауму, но ему же 20 лет. Александру Усику 38 лет. Они все так хотят, чтобы Усика побили, что готовы бросить на него все, что есть.

Но это не значит, что Александр не победит Итауму, потому что Усик — настоящий лис", — сказал Башир на Ютуб канале Seconds out.

Отметим, что в ночь на 20 июля Александр снова стал абсолютом в супертяжелом весе, нокаутировав Дюбуа.

Кстати, Джозеф Паркер является временным чемпионом WBO в супертяжелом весе, то есть, он сейчас главный претендент на пояс Усика.

Ранее мы писали, что Усик не поехал в Украину, он на частном самолете улетел из Лондона в Испанию.

Редактор: Александр Волочан

