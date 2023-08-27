«Натянул шорты до сисек». Экс-тренер Усика, который помогал Дюбуа, жестко наехал на украинского чемпиона 27 августа, 09:54 Усик восстанавливается после удара ниже пояса (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший тренер обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир, который был в углу Дюбуа, прокомментировал удар Даниэля ниже пояса в пятом раунде.

В комментарии Boxing Social специалист заявил, что британец законно попал по сопернику. Башир также обвинил Усика в том, что тот слишком высоко натянул шорты.

«Нельзя натягивать шорты до сисек. Это был законный удар.

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Усик минимум три минуты на полу, а потом он стоял еще пять минут.

Я думаю, что в этот момент рефери увидел Усика на коленях, он не видел удара, но я видел повтор, и это был законный удар", — сказал Али Башир.

Напомним, что Александр Усик защитил чемпионские пояса, нокаутировав Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец ударил украинца ниже пояса, что породило множество споров относительно победы чемпиона.

Отметим, что команда Дюбуа будет подавать апелляцию на результат поединка.

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