Про бой с Усиком можно забыть. Лучший боксер мира потерпел сенсационное поражение — видео

8 мая, 12:43
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Для 31-летнего Альвареса это поражение стало вторым в карьере (Фото:Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Для 31-летнего Альвареса это поражение стало вторым в карьере (Фото:Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории мексиканец Сауль Альварес потерпел сенсационное поражение от россиянина Дмитрия Бивола в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе.

Поединок прошел всю дистанцию и завершился победой единогласным решением судей представителя РФ. Счет на всех записках — 115:113.

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Лучшие моменты боя Альварес — Бивол:

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=DfdbNFn8rqo

Для 31-летнего Альвареса это поражение стало вторым в карьере. Также на его счету 57 побед и две ничьи.

31-летний Бивол одержал 20-ю победу на профессиональном ринге в 20 боях.

Ранее Альварес не исключал, что может подняться еще в весе и провести поединок против украинского чемпиона Александра Усика.

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Теги:   Бокс Видео Сауль Альварес

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