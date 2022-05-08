Про бой с Усиком можно забыть. Лучший боксер мира потерпел сенсационное поражение — видео
Для 31-летнего Альвареса это поражение стало вторым в карьере (Фото:Joe Camporeale-USA TODAY Sports)
Лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории мексиканец Сауль Альварес потерпел сенсационное поражение от россиянина Дмитрия Бивола в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе.
Поединок прошел всю дистанцию и завершился победой единогласным решением судей представителя РФ. Счет на всех записках — 115:113.
Лучшие моменты боя Альварес — Бивол:
Для 31-летнего Альвареса это поражение стало вторым в карьере. Также на его счету 57 побед и две ничьи.
31-летний Бивол одержал 20-ю победу на профессиональном ринге в 20 боях.
Ранее Альварес не исключал, что может подняться еще в весе и провести поединок против украинского чемпиона Александра Усика.
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