«Самый большой бой в боксе». Официально объявлено об историческом поединке между двумя абсолютными чемпионами 10 августа, 17:35 Бой состоится 30 сентября (Фото:Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports)

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес проведет бой против абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло.

Об этом сообщает Premier Boxing Champions.

Поединок состоится 30 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.



Бой будет иметь историческое значение, поскольку впервые в боксе состоится поединок между двумя абсолютными чемпионами.

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Организация WBO разрешила Чарло провести бой против Альвареса в статусе чемпиона, чтобы в ринге встретились абсолютные чемпионы.

После боя Чарло будет лишен титула чемпиона мира по версии WBO из-за того, что он не провел обязательной защиты.



«Действительно, взволнован от того, что могу создать историю снова. Это самый большой бой в боксе, и я собираюсь оставить в ринге все.

Канело — великий боксер, однако мы увидим, кто из нас двоих лучше. Когда бой закончится, люди смогут понять, что я лучший боксер в этом спорте", — поделился ожиданиями Чарло.

«Очень счастлив, что мы организовали бой такого масштаба между двумя абсолютными чемпионами.

Чарло также дрался против лучших в своем дивизионе, и я рад, что фаны смогут насладиться поединком мирового класса между нами", — заявил Альварес.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа получил нового соперника после скандального срыва боя с Диллианом Уайтом.