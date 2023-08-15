Историческое противостояние. Два абсолютных чемпиона мира провели первую битву взглядов — видео

15 августа, 21:53
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Сауль Альварес и Джермелл Чарло (Фото:SHOWTIME Boxing)

Сауль Альварес и Джермелл Чарло (Фото:SHOWTIME Boxing)

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59−2−2, 39 КО) и абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло (35−1−1, 19 КО) проведут титульный поединок.

Незадолго до боя именитые боксеры посетили мероприятие, которое посвящено титульному поединку.

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Альварес и Чарло провели первую битву взглядов в рамках большого боя. Боксеры вели себя достойно, без провокаций.

Видео дня

Поединок состоится 30 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

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Отметим, что впервые в истории бокса состоится бой между двумя абсолютными чемпионами.

Ранее сообщалось, что Кроуфорд спрогнозировал победителя в историческом поединке.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Сауль Альварес

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