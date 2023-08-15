Историческое противостояние. Два абсолютных чемпиона мира провели первую битву взглядов — видео
Сауль Альварес и Джермелл Чарло (Фото:SHOWTIME Boxing)
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59−2−2, 39 КО) и абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло (35−1−1, 19 КО) проведут титульный поединок.
Незадолго до боя именитые боксеры посетили мероприятие, которое посвящено титульному поединку.
Альварес и Чарло провели первую битву взглядов в рамках большого боя. Боксеры вели себя достойно, без провокаций.
Поединок состоится 30 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.
Отметим, что впервые в истории бокса состоится бой между двумя абсолютными чемпионами.
Ранее сообщалось, что Кроуфорд спрогнозировал победителя в историческом поединке.