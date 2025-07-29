«Он один из лучших в мире». Тренер украинского боксера оценил шансы Кроуфорда и Альвареса в самом ожидаемом бою года

Мэнни Роблес, тренер украинского боксера первого среднего веса Сергей Богачука, поделился своим прогнозом на грандиозный бой между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.

Об этом сообщает Fino Boxing.

Роблес высоко оценил технику и интеллект Кроуфорда, назвав его одним из лучших бойцов современности.

«Слишком неуловимый. Слишком острый. Слишком ловкий. Слишком умен. Боец, который умеет менять стойки. Боец, который умеет все. По моему мнению, это один из лучших боксеров мира», — заявил Роблес.

В то же время тренер не смог определить фаворита боя.

«Шансы? Как карта ляжет. Если говорить сугубо о мастерстве — Кроуфорд сильнее. Вряд ли кто-то со мной поспорит. Но все остальное — вес, сила, активность — на стороне Канело. А этот парень может создать проблемы любому», — резюмировал Роблес.

Бой Альвареса и Кроуфорда запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться эксклюзивно на платформе Netflix.

Кроуфорд будет боксировать за звание абсолютного чемпиона в третьем для себя дивизионе — ранее он объединял пояса в первом полусреднем и полусреднем весе. Кроуфорд для боя с Альваресом поднимется сразу на два дивизиона.

В мае Сауль Альварес победил Уильяма Скалла и во второй раз стал абсолютным чемпионом.

Кроуфорд в своем последнем бою в августе 2024 года победил Исраила Мадримова.

Ранее сообщалось, что Альварес и Кроуфорд едва не подрались во время дуэли взглядов.