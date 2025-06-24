«Он уже проходил через это». Экс-чемпион нашел неожиданное преимущество Альвареса перед боем с непобежденным Кроуфордом

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился ожиданиями от поединка между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом .

На своем YouTube-канале Брэдли отметил, что поединок состоится перед Днем независимости Мексики, что даст дополнительную мотивацию Альваресу.

«Кроуфорду нужно быть в идеальной форме. Есть такая вещь, как мексиканская гордость. Этот бой состоится перед Днем независимости Мексики.

Канело было всего 23 года, когда он вышел в ринг против лучшего боксера планеты на тот момент — Флойда Мейвезера. Он уже проходил через это. Такие вещи его не пугают. Канело думает: «Как только ты почувствуешь мою силу — станешь таким, как все остальные. Начнешь бегать по рингу — так что лучше держись подальше», — сказал Брэдли.

Бой Альвареса и Кроуфорда запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться эксклюзивно на платформе Netflix. День независимости Мексики празднуют 16 сентября.

В мае Сауль Альварес победил Уильяма Скалла и во второй раз стал абсолютным чемпионом.

Кроуфорд в своем последнем бою в августе 2024 года победил Исраила Мадримова.

