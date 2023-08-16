«Я на другом уровне»: абсолютный чемпион мира изящно отказал известному блогеру-боксеру 16 августа, 17:51 Сауль Альварес (Фото:Сауль Альварес via Instagram)

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес сосредоточен на профессиональной карьере.



Мексиканский боксер отреагировал на желание блогера Джейка Пола, который вызвал его на поединок.

Альварес корректно отказал ютуберу, отметив его боксерскую карьеру.

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«Я нахожусь на другом уровне. Думаю, Полу необходимо получать удовольствие от того, что он делает, вот и все. Ему нужно успокоиться и начать вызывать людей на другом уровне. Мне кажется, что ему надо сосредоточиться на том, что он делает. Джейк делает хорошие вещи».

Альварес прокомментировал недавнею победу Пола над звездой UFC.

«Понравился ли мне его бой с Нейтом Диасом? Да. Ему нужны такие поединки», — рассказал Альварес в интервью All Out Fighting.

Напомним, Альварес станет участником исторического поединка, в котором сойдется с абсолютным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что звездные боксеры провели первую битву взглядов.