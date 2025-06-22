Альварес и Кроуфорд едва не подрались во время дуэли взглядов — видео
Бой Альвареса и Кроуфорда состоится 13 сентября (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)
Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес и чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд устроили напряженную битву взглядов перед большим боем.
Во время дуэли Альварес неожиданно толкнул Кроуфорда. Конфликт едва не перерос в драку, но оперативно вмешался президент UFC Дэйна Уайта и представители команд.
Бой Альвареса и Кроуфорда запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться эксклюзивно на платформе Netflix.
Несколько дней назад боксеры уже встречались в битве взглядов.
В мае Сауль Альварес победил Уильяма Скалла и во второй раз стал абсолютным чемпионом.
Кроуфорд в своем последнем бою в августе 2024 года победил Исраила Мадримова.
Ранее сообщалось, что Тони Беллью, который завершил карьеру после боя с Усиком, спрогнозировал победителя поединка Кроуфорд — Альварес.
Также свой прогноз на бой сделал бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эрик Моралес.