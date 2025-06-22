Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес и чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд устроили напряженную битву взглядов перед большим боем .

Во время дуэли Альварес неожиданно толкнул Кроуфорда. Конфликт едва не перерос в драку, но оперативно вмешался президент UFC Дэйна Уайта и представители команд.

Бой Альвареса и Кроуфорда запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться эксклюзивно на платформе Netflix.

Несколько дней назад боксеры уже встречались в битве взглядов.

В мае Сауль Альварес победил Уильяма Скалла и во второй раз стал абсолютным чемпионом.

Кроуфорд в своем последнем бою в августе 2024 года победил Исраила Мадримова.

Ранее сообщалось, что Тони Беллью, который завершил карьеру после боя с Усиком, спрогнозировал победителя поединка Кроуфорд — Альварес.

Также свой прогноз на бой сделал бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эрик Моралес.