«Я чувствую его страх». Бомбардировщик рассказал, почему до сих пор не подрался с Александром Усиком 1 июля, 10:40 Уайлдер (Фото:My Mixtapez via Twitter)

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер, которого считают переоцененным, утверждает, что чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик боится выходить с ним в ринг.

Бомбардировщик, как называют американца, заявил, что Усику предлагали много денег, чтобы он провел поединок с ним, однако украинец из-за страха всеми способами избегает этой встречи.

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«Состоится ли бой Дюбуа с Усиком? Трудно сказать. Я не думаю, что Усик кого-то боится, если только ему не нужно драться со мной. Считаю, что для него хороши все бои, кроме поединка со мной, потому что этот парень боится меня. Он много раз избегал меня, и я это знаю. Не надо делать вид, что я не знаю.

Я знаю обо всем дерьме. Я знаю все об этом бизнесе. Ему неоднократно предлагали много денег за бой со мной, но он отказался. Они сказали, что не хотят проблем с «Бомбардировщиком». И я их понимаю, — сказал Уайлдер YouTube-каналу 78SPORTSTV.

Следующий свой бой Усик проведет против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве. Известно, что украинец получит 75% от общего бюджета, британец — 25%.

Также было известно, что после срыва боя Усика и Фьюри в команде Уайлдера выразили готовность подраться с украинцем.

Подогревая интерес к возможному поединку тренер Уайлдера Малик Скотт заявил, что его подопечный нокаутирует Усика до шестого раунда.

Ранее сообщалось, Уайлдер уже назвал украинского боксера трусом.