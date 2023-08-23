«Усик — большой Ломаченко». Американский тренер назвал главные преимущества украинского чемпиона в поединке против Дюбуа 23 августа, 17:07 Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Бадди Макгирт, который является американским наставником, прокомментировал поединок между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

По словам тренера, Усик дерется не как супертяжеловес, а как большой Василий Ломаченко. Американец также добавил, что Дюбуа потерпит поражение, если не будет поддерживать быстрый темп Александра.

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«Это настоящий, конкурентный бой. Честно говоря, мне нравятся оба парня. Дюбуа может ударить, он приятный парень, атакующий панчер. Но Усик — это трудно объяснить, он как большой Ломаченко.

Он много двигается, по нему трудно попасть. Усик не бьется как супертяжеловес. Я бы сказал, что он бьется как маленький парень. Он сближается, насыпает тебе ударов и двигается.

Усик танцует на ринге, он не стоит на месте, позволяя тебе доносить удары. Усик — сложный соперник, и если у тебя нет выносливости, чтобы поддерживать его темп, то он тебя уничтожит", — сказал Макгирт, передает Pro Box TV.

Напомним, что в субботу, 26 августа, Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что на поединке между боксерами будет работать легендарный американский ринг-анонсер Майкл Баффер.