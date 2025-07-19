Реванш Усик — Дюбуа: кто на разогреве у чемпионов — список андеркарда

19 июля, 20:00
Лапин и Эдмондсон (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

В субботу, 19 июля, на лондонском стадионе Уэмбли пройдет грандиозный вечер бокса, где главным станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

СМОТРИТЕ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ АНДЕРКАРДА ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ!

Вечер бокса в Лондоне стартует в 19:30 по киевскому времени. Следите за онлайн-трансляцией боя Усик — Дюбуа.

В андеркарде запланировано пять поединков. И два с участием украинцев.

В супертяжелом весе Владислав Сиренко (22−0−0, 19 КО) в рейтинговом бою встретится с британцем Соломоном Дакресом (9−1−0, 3 КО). Изначально Сиренко должен был драться с чемпионом WBC International украинцем Андреем Новицким (15−0, 11 КО). Но Новицкий получил травму за две недели до поединка.

А в полутяжелом весе Даниэль Лапин (11−0−0, 4 КО) проведет бой с британцем Льюисом Эдмондсоном (11−0−0, 3 КО). На кону пояс IBF Inter-Continental Light Heavy.

Кроме того, зрители увидят также такие бои: Аадам Хамед (5−0−0) — Эзекиль Грегорес (3−24−0); Лаша Гурули (1−0−0) — Джеймс Фрэнсис (7−1−0); Лоуренс Околи (21−1−0) — Кевин Лерена (31−3−0).

Ранее мы писали, как в Украине можно посмотреть весь файткард вечера бокса в Лондоне.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Даниэль Лапин

