Непобедимый американец назвал боксеров, которые победят Усика 26 августа, 18:05 Александр Усик (Фото:instagram.com/k2promotionsukraine)

Проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон (15−0−0, 14 КО) высказался о том, кто может одолеть обладателя титулов WBA/WBO/IBF в его дивизионе Александра Усика.

Американец считает, он и Тайсон Фьюри могут побить украинского чемпиона.

«Усик — один из самых умных бойцов в дивизионе. Не собираюсь говорить, что самый умный, но один из двух или трех лучших бойцов в категории.

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Александр очень, очень умный боец. После каждой проблемы, которую ты решаешь, он готовит для тебя еще одну.

Ты должен быть в состоянии ответить на его удар своим ударом. Нужен план от А до Я. Нужно больше, чем три или четыре плана.

Тайсон Фьюри один из тех, кто может побить Усика, а я — еще один", — приводит слова Андерсона BoxingScene.

Сегодня, 26 августа, Усик проведет поединок с Даниэлем Дюбуа.

Напомним, непобедимый британец сделал убедительный прогноз на поединок Усик — Дюбуа.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира назвал условие для поражение украинца в бою с британцем.