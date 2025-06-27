Непобедимый украинский гигант отдаст часть своего гонорара соотечественнику за бой в андеркарде Усик — Дюбуа

27 июня, 23:36
Андрей Новицкий обратился к команде Владислава Сиренко (Фото: instagram.com/novitskyi_rmp)

Андрей Новицкий обратился к команде Владислава Сиренко (Фото: instagram.com/novitskyi_rmp)

Боксер супертяжелого веса Андрей Новицкий (15−0, 11 КО) обратился к команде Владислава Сиренко (22−0, 19 КО).

Новицкий сообщил, что отдаст еще 20% от своего гонорара сопернику.

«Геннадий Сиренко (отец Владислава — прим.), здравствуйте. Посмотрел видео, очень интересное, но хочется как-то еще больше огня, треш-тока, люди это любят. Готов от своего гонорара после боя дать вам еще 20% - как-то сделайте все красивее, интереснее. Молодцы, стараетесь, но слабовато. Надо мясо».

Андрей под видео подтвердил свои намерения.

«20% от боя — ваши. Остальное — за мной.

Вместо того, чтобы бегать по пабликам и ныть, что все плохие и денег не хватает, лучше сделай что-то интересное, чтобы фанатам было что посмотреть и запомнить.

Бокс — прежде всего, это шоу и отдельный вид искусства, на который есть свой зритель".

Бой между украинскими тяжеловесами состоится 19 июля в андеркарде реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23−0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Напомним, что хорватский гигант назвал фаворита реванша Усик — Дюбуа.

