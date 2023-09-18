Мастер спорта Украины по боксу погиб на войне с российским оккупантами
Андрей Огородник (Фото:Федерація Боксу України)
Чемпион Кубка Украины по боксеру Андрей Огородник отдал свою жизнь на войне с Россией.
Владимир Соколовский, его тренер, вице-президент ФБУ, сообщил, что украинский боксер погиб при выполнении боевого задания.
Огородник был мастером спорта Украины, чемпионом Кубка страны, а также членом национальной сборной Украины по боксу.
Ранее сообщалось, что брат футболиста сборной Украины и Шахтера погиб на войне с Россией.