Мастер спорта Украины по боксу погиб на войне с российским оккупантами 18 сентября, 09:25 Андрей Огородник (Фото:Федерація Боксу України)

Чемпион Кубка Украины по боксеру Андрей Огородник отдал свою жизнь на войне с Россией.

Владимир Соколовский, его тренер, вице-президент ФБУ, сообщил, что украинский боксер погиб при выполнении боевого задания.

Огородник был мастером спорта Украины, чемпионом Кубка страны, а также членом национальной сборной Украины по боксу.

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Ранее сообщалось, что брат футболиста сборной Украины и Шахтера погиб на войне с Россией.